柯酸選舉不需找大咖 何志偉：期待你現在對我有同理心

2019-01-21 12:15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選民進黨候選人何志偉今上午找桃園市長鄭文燦掃街，對於台北市長柯文哲酸說選舉不需要找大咖，何則隔空對柯說，「無關政績、政見，我絕對都不會回應，因為台灣不缺口水，您（柯）自己也選過舉，很期待把政見政績好好論述，我對你過去有這同理心，也期待你現在對我有這同理心。」

不過，何志偉對手「柯家軍」候選人陳思宇陣營近日出現詭譎狀況，除柯文哲力挺，「友柯」台北市議員高嘉瑜昨晚於柯粉絲見面會說要挺白色力量；媒體今上午也問及，過去與柯翻臉、且有意參選立委的前觀傳局長簡余晏，也因與陳父無黨籍議員陳建銘交好，疑暗助陳思宇，綠營有頻被挖角狀況？

對此，何志偉僅說，民進黨上下全面都是團結，不要小看我們團結決心。

談到前台北市副市長陳景峻昨晚於何志偉造勢大會說，民進黨2014年挺柯文哲，但柯未在北市補選這局回饋綠營？何志偉則說，對於柯市長部分，無關政見、無關政績，他一概不予回應。

媒體也問及怎麼看國民黨中央委員連勝文說，若國民黨補選候選人陳炳甫票超過5萬票，就要跳水？何志偉則酸說，下雨天他就穿滑水衣，防水又保暖，為什麼他有？因為他剛好就是扶持社子島地方滑水盛事的主要靈魂人物，滑水跳水等等，如果真正以人民為中心，就不會做這麼滑稽的事情了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/