柯Ｐ強盜說批蔡英文 鄭文燦：有時候他的話語喔會修正

2019-01-21 11:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選民進黨候選人何志偉今上午找桃園市長鄭文燦掃街，媒體問及台北市長柯文哲日前以「強盜說」批評總統蔡英文的台美關係政策，是否認為柯過於親中？鄭回應，「我想柯市長應該會修正啦！有時候他（柯）的話語喔，我們聽完以後，我就知道他下一步會修正」；引起現場媒體竊笑。

鄭文燦也表示，保護台灣、支持台灣主要的力量是來自美國，讓台灣安全造成威脅、要改變台灣現狀是中國，兩邊關係誰近誰遠？是可以分得很清楚，不管擔任首都市長或其他重要職務都可了解，台灣能夠維護自由民主，是誰在幫我們？

談到民進黨台北市議員高嘉瑜昨晚參加柯文哲粉絲見面會，說要挺白色力量，是否打擊黨內士氣？鄭文燦說不會，並指高、黨內任何議員都是挺何志偉，挺白色力量不代表挺「柯家軍」補選候選人陳思宇，要從鄉民正義知道，台灣年輕人非常執著，因此要積極回應年輕人訴求，他認為高是表達這意思，民進黨從上到下、從黨主席到議員及支持者會一致挺何。

對於外界質疑高嘉瑜是「綠皮白骨」，鄭文燦直說，高不是選舉主角，最重要民進黨推的何志偉會獲得全部支持。

鄭文燦也酸說，補選的主角並非柯文哲，是民進黨、國民黨及「柯家軍」三位候選人，明顯陳思宇已較邊緣化，只有擔任過台北市政府局長，他也認為社會的白色力量指的是期待鄉民正義、走向更公平美好社會，相信何志偉也具有這樣特質，可帶動庶民經濟成長ˋ整個選區成長。

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