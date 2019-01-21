黃國昌辭黨主席 黨內研判林昶佐接任機率高

2019-01-21 11:25

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今凌晨於臉書發文，指黨已開始站穩腳步，是適當時機「卸下黨務」，今早並召開記者會，宣布辭去黨主席一職。黃強調，專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，將是他下一階段的工作重心。據了解，時力黨內人士研判，由立委林昶佐接任黨主席的可能性很大，時力將在1月底及過年後分別進行黨務選舉，選出決策委員和黨代表。

黃國昌表示，2015年5月4日，他正式宣布加入時代力量，一直以來都將自己定位為從旁協助的知識份子，書寫論述、研究政策、草擬法案、宣揚理念，希望能夠以無黨派的身份，守在學術界耕一畝田。然而，客觀的形勢與同志的期待，使得如此的自我定位逐漸成為一種奢侈。「當在前線的戰士頻頻回頭招喚，我實在難以選擇繼續留在後方搖旗吶喊。」

黃國昌指出，儘管面臨十分艱困的情勢與資源嚴重不足的挑戰，但在所有同仁共同的努力下，時代力量在2016年的國會選舉取得5席立委、在2018年的地方選舉贏得16席議員、在2019年最近的民調中，穩定得到12%～17%的受訪者支持。雖然距離期待的目標，以及若干改革議程的推進，還有很長的路要走，但時代力量已確實站穩了開創別於藍綠的新政治選項的基礎。

黃國昌說，三年多過去了，他很感謝邱顯智拉我進時代力量，也很高興能和時代力量的夥伴們，在這條改變台灣的道路上，一起為所堅信的進步價值付出努力。黨已開始站穩腳步，他認為，這是一個適當的時機，卸下黨務。專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，將是他下一階段的工作重心。

黃國昌表示，請大家對時代力量有信心。這個政黨，充滿了許多認真從事政治工作的同志、也集結了許多對新政治懷抱理想的朋友。他們的理念、能力與創意，不僅能讓時力保持繼續前進的動力，也能使時力與豐沛的社會力，進行更緊密的結合。他相信，走出時力自己的道路，是絕大多數支持者的期望。他也相信，新一屆的決策委員，一定能引領時力面對未來新的挑戰。

黃國昌強調，卸下黨務之後，他還是會在目前的工作崗位上，持續努力地認真做實事。他相信，這是贏得更多選民對於真正的第三勢力的認同與支持，最為踏實的方法。他也相信，堅持理念、就事論事、實事求是，才能真正展現出與藍綠兩個政黨不同的政治風格與高度，也才能為台灣新政治的開展與主權的捍衛，走出更寬廣的道路。無論未來身處何種戰鬥位置，他都會秉持這個理想而繼續前進。

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