參加柯文哲粉絲後援會活動 高嘉瑜：他才是我的粉絲！

2019-01-21 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市民進黨議員高嘉瑜昨（20）晚出席柯文哲粉絲後援會活動，表示大家支持白色力量的理念，雖然自己是民進黨，但也很謝謝大家給予很多支持鼓勵，相信大家是「看人不看黨」。高嘉瑜也強調，自己是監督柯文哲的人，不是柯文哲的粉絲，「柯文哲才是她的粉絲」、「柯文哲不是個男人」。

據《聯合新聞網》報導，「2018柯文哲後援會」昨晚舉辦「2018柯文哲網路義勇軍大會師」，有上百名柯粉到場參加，除了柯文哲本人到場外，「柯家軍」陳思宇也到場拜票，還有北市府觀傳局長劉奕霆、北市府副發言人柯昱安、黃瀞瑩等重要幕僚也都列席。

除了柯家軍成員外，現場的另個亮點正是高嘉瑜。高嘉瑜表示，自己是在臉書上受到邀請，剛開始有點遲疑，因為是柯文哲粉絲後援會，而自己也不是柯文哲的粉絲，想說來這邊會不會有點不好意思。原本還擔心到場後會不會被霸凌，但後援會表示這裡有很多支持自己的朋友，所以很高興來參加這個活動。

高嘉瑜也說，白色力量的理念是大家支持、認同的，雖然自己是民進黨，但也很謝謝大家給予很多支持鼓勵，相信大家是「看人不看黨」。高嘉瑜也強調，自己不是柯文哲的粉絲，因為她是監督柯文哲的人，更開玩笑說「柯文哲不是個男人」。

而對於高嘉瑜參加柯文哲後援會活動，是否違反民進黨黨紀？民進黨台北市黨部主委陳正德表示，對她出席柯文哲的後援會沒有意見，只要不是陳思宇的後援會就好。

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