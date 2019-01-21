對手找政治大咖、陳思宇有柯P 她提到這個點是進步價值

2019-01-21 11:15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩6天，「柯家軍」候選人陳思宇今上午在百齡橋下站街拜票，媒體問她對手民進黨候選人何志偉昨找政治大咖站台，但挺她的台北市長柯文哲不也是大咖？陳說，她跟市長理念一樣，並提到昨發面紙，有媽媽跟她聊理念後，下午就當志工跟著她，所以這是進步價值，也是她跟市長非常相似地方。

媒體首先問到前台北市副市長陳景峻昨幫何志偉站台，是擔心若何志偉沒當選，國民黨會班師回朝（口誤，陳昨晚指去年挺柯文哲是擔心國民黨班師回朝）。陳思宇則回應，她了解陳景峻有黨籍壓力，她之前在台北市政府時，陳是她督導長官，還記得燈節她第一個接下的挑戰，也是陳全程支持她，甚至對她很多提拔，這部分她都尊重。

媒體問及柯文哲說選舉不用找什麼大咖，靠候選人自己最重要，可是柯自己就是大咖，且多次與陳思宇合體。陳則回應，她跟市長理念都一樣，選舉就是爭取最大多數人認同，所以昨天用走路方式一步步跟所有民眾住戶聊天，甚至了解他們需要。

陳思宇接著提到，像昨天有一個阿嬤全程跟著她喔！甚至有媽媽跟小朋友，在她早上發面紙活動，跟她聊理念、認同她，整個下午都跟著她當志工，所以這是進步價值，她跟市長有非常相似地方，她一定會用自己力量爭取大家選民認同。

陳思宇說，選舉很重要成份在候選人身上，當然如果有市長，願意幫她了解民生，都是加分的，她不需要大型造勢晚會，需要是傾聽民眾意見，昨用走路方式，在網路上獲得非常多好評，甚至更多志工問下一次什麼時候掃街？

對於何志偉今上午找桃園市長鄭文燦掃街，陳思宇則說，她們沒有華麗的陣容，只有最真誠樸實的心，就算天天聲音沙啞，也要為地方發聲，會持續勤走基層，爭取認同。

被問及有無特別戰略？陳思宇重述，用樸實方式讓更多民眾認識她，不管是直播或站路口。媒體再問不會有大型造勢晚會？她表示，如果有晚會的話，比較不像大型造勢活動，會規畫講故事方式，讓大家更認識大同、士林區，因她是觀光行銷出身。媒體再次問之前不是說25、26日有造勢活動？她仍說，不像傳統造勢活動，而是說故事。

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