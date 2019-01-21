總統初選時程 國民黨：3月後明朗

2019-01-21 10:47

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020，國民黨內總統初選方式尚未出爐，國民黨發言人洪孟楷今指出，初選規則已有黨章規定，方法已經在那邊，參與初選者也可以協調辦法，都可斟酌，立委補選告一段落後，組發會才會啟動，至少3月過後有比較明朗的結果。

對於國民黨總統初選時程跟方式，洪孟楷今受訪時表示，黨章規範裡一直都有黨公職人員提名辦法，最後一次修正是2013年，過往按照慣例是由參選人協調討論初選辦法。

洪孟楷說，農曆年將至，3月還卡到4席立委補選，目前看起來最快要等立委補選告一段落後，組發會才會啟動相關時程辦法，再看有多少有意角逐的人做協調，至少3月過後才有比較明朗的結果。

而民進黨將於3月前定案總統初選，國民黨初選要拖到3月後，是否會晚對手一步？洪孟楷回應指出，民進黨是執政黨，他們有他們的遊戲規則，國民黨一向不用隨之起舞，會自己開大門走大路，把國民黨最好的人選在計畫的時間內跟民眾報告。

洪孟楷也說，現在2020立委跟總統是否一倂選舉，中選會還沒有鬆口，民進黨比較有辦法了解中選會會怎麼定奪，但國民黨無法掌握；不論是否分開或一併選，國民黨都有一定的規則和時程，會一步一腳印推出人選，爭取全部人民認同。

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