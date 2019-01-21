國民黨請5名「豬」隊友 發表春聯討喜氣

2019-01-21 10:23

〔記者林良昇／台北報導〕農曆新年將至，國民黨今找來5位屬豬的黨員一起發表豬年「福滿諸事吉」春年，國民黨發言人洪孟楷表示，「福滿諸事吉」由黨主席吳敦義選出，希望新的一年台灣社會充滿所有福氣，所有事情都可以吉祥如意平安。

國民黨今邀請今年24、36、48、60、72歲屬豬的黨員分別舉著「鴻福盈門」、「金玉滿堂」、「諸事順遂」、「事事如意」、「大吉大利」等吉祥話，並各取一字組成「福滿諸事吉」春聯，已印3萬份送到各黨部，供民眾索取。

洪孟楷說，春聯的字是請黨部的資深書法老師撰寫，義務相挺，吳敦義特別選出「福滿諸事吉」，就是希望台灣社會充滿所有福氣，所有事情都可以吉祥如意平安。

洪孟楷表示，春聯製作都是在有限資源下由黨部設計出來，沒有外包給公關公司，用最簡單的資源，給大家滿滿祝福。春聯下方有印有1隻金豬和2隻可愛的小豬，3代表多，代表滿滿的福氣，而燙金的版本則希望「金豬報喜」，大家都福氣滿滿。

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