劍指台中空污 林靜儀：大家竟信換市長後空氣會換新

2019-01-21 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕選前主打空污議題，空污也成為她上任後的首要市政之一。民進黨立委林靜儀的臉書粉專「林靜儀 醫師.立法委員」，昨（20日）貼文表示「台中又是嚴重空汙的狀態」，並指「換市長之後空氣就會換新」此等「挑戰市民科學知識和邏輯判斷」的口號，「大家真的相信」。

林靜儀在提到，冬天西岸空氣污染嚴重，很大原因為「中國移入的境外污染源」，及「風向內吹而無法逸散的境內污染源」，並稱林佳龍、盧秀燕任市長時一樣如此。林認為，去年講可能沒人願意接受「台中的空汙有許多境外污染物」，但她發現最近大家「好像突然願意接受這個事實了」，並指「這大概是換國民黨籍市長的好處吧」。

林靜儀提及，3年來她們開過數場記者會，說明「台中市汰換鍋爐、淘汰老舊大型公車、全台電動公車數量第一，直接減少境內空氣污染源」、「在市府與立院協調下，建立空汙警報時中火降載機制」與「環保署持續與中國溝通污染物合作未果」等，並一再強調空污防制要依科學數據多方努力。

林靜儀感嘆，「相信『換市長之後空氣就會換新』，這挑戰市民科學知識和邏輯判斷的口號，結果，大家真的相信」，並好奇去年地方選舉後，部分發現「原來換盧市長之後台中冬天還是會遇到空汙」的人，先前如何解讀她們努力說明的空污防治政策與成果。

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