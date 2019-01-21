違建追殺令！偽造無違建證明 北市建築師首被判刑

2019-01-21 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為遏止違建亂象，上任後祭出鐵腕政策，下令2015年9月1日起領到使用執照的新建築，都得出具「無違章建築證明」，也被建築業界稱為「違建追殺令」。而一名建築師遭台北市建管處抽查送辦，觸犯偽造文書，被判處3個月徒刑、緩刑2年，得易科罰金，也成為該政策實施以來第一位被判刑的建築師。

據《蘋果》報導，47歲的王姓建築師於2017年時，協助萬華區西寧南路新成屋「Fancy 1」的13樓住家辦理第二次移轉登記，雖明知露台有加裝不合法雨遮，王姓建築師卻仍協助出具無違章建築證明，因此遭到台北市建管處抽查送辦。王姓建築師被判偽造文書，被判處3個月徒刑、緩刑2年，得易科罰金，並向國庫支付6萬元。在開罰過後，違法雨遮也已經被拆除。

北市建管處查報隊隊長鄭大川表示，該案例是政策實行後，第一次有建築師被罰，也被建築技術委員予以申誡1次，「該屋曾有2次移轉買賣登記，其中發現3張檢附的照片重複，且都是同樣角度外觀，再經派員實地現場查核，發現露臺明顯違規加裝雨遮，與照片不符，於是送請法辦。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/