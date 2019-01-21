藍營總統採美式初選？ 孫大千提6疑問

2019-01-21 09:31

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020，國民黨總統初選方式懸而未決，有黨內人士提議採「美式初選」方式，國民黨前立委孫大千今在臉書上發文提出6疑問，並質疑：「難道變這麼多花樣，就真的能夠讓「相公」聽牌了嗎？」

孫大千質疑，第一，美國的政黨政治是屬於柔性政黨，既沒有黨主席，也沒有固定的黨員。而國民黨的體制是屬於剛性政黨。為什麼國民黨要採取美國的初選模式啊？第二，就算是採取全民調的模式，本來就應該要分區辦理說明會和辯論會，一方面訴求理念，另一方面可以釐清路線，對國民黨來說，更是一個接地氣的全國性造勢行動。但是，這並不需要分區辦理民調啊？

孫大千表示，第三，在全國性民調的抽樣過程當中，自然會考量各分區的人口分佈狀況。然而，如果分區進行民調，不管在抽樣方法或是加權公式，人為介入和操作的空間太大，民調結果的公正性必然會受到質疑，不是嗎？第四，如果全民調可能會被綠營選民進行灌票，難道分區民調就不會發生這樣的情況嗎？

孫大千說，第五，全國性民調可以包含市話和手機同時進行調查，成本也不至於增加太多。但是，如果進行分區民調，在技術上很難將手機民調一併執行，這樣所做出來的民調結果，和真實選民的支持意向，恐怕會有很大的落差。第六，現存於黨內極度嚴重的人頭黨員問題，都還沒有辦法解決。如果貿然將失聯黨員一併納入，進行黨員投票。這不是給有心上下其手的人，一個全面灌票的大好機會嗎？尢其是，失聯黨員要如何認定？最後還不是黨中央說了算嗎？

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