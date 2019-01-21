讚蘇揆行動力佳 范世平：領導有時就要有種霸氣

2019-01-21 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌在15日上任後，指示內閣首長要「接地氣」，同時展現與眾不同的行動力，台師大政研所教授范世平表示，「領導有時就是要有種霸氣，這種霸氣來自於自信，而自信來自於經驗」。

范世平在臉書上表示，蘇貞昌上任後當天下午就到桃園機場視察豬瘟防疫狀況，他不是只聽公務員報告，還直接發問，針對不滿意的答案，蘇貞昌會直接批判，讓部長及公務員都繃緊神經。隔天交通部澎湖風景管理處處長陳志賢流出鬧事影片，部長林佳龍立即記過兩次並調離現職的處分。蘇貞昌也透過臉書直播表示「公務員應該服務人民，而不是去嗆人民。快速反應人民的不滿，這就是接地氣的內閣」。

范世平認為，蘇貞昌新內閣變化不大，但這些部會首長現在心情恐怕是「七上八下」，以蘇貞昌的領導風格，跟不上他的人會有很大的壓力，到時候不是自己走人，就是被換掉。范世平也提到，現在的政治人物決策要快速，做了些什麼也要即時透過網路讓民眾知道，因為「為善不欲人知」以經不合潮流。

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