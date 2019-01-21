卸任時力黨主席？ 黃國昌凌晨PO文：「卸下黨務」！

2019-01-21 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員黃國昌今天凌晨突然在臉書宣布「卸下黨務」，由於他目前身兼時代力量執行黨主席一職，外界解讀他將辭去執行黨主席一職，並認為他不會競選新一屆的黨主席，對此黃國昌本人還未詳細說明，僅說卸下黨務後，還會在目前工作崗位上持續努力。

黃國昌今天凌晨在臉書發文，稱時力還有很長的路要走，但確實已站穩開創有別於藍綠的新政治選項，「黨已開始站穩腳步，我想，這是一個適當的時機，卸下黨務。專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，將是我下一階段的工作重心。」

他表示，這個決定會讓很多支持者驚訝，但他希望大家對時力有信心，「卸下黨務之後，我還是會在我目前的工作崗位上，持續努力地認真做實事。」他強調時力仍要走出與藍綠兩個政黨不同的政治風格與高度，「無論未來身處何種戰鬥位置，我都會秉持這個理想而繼續前進。」

外界認為，黃國昌卸下職務應是要辭去時力執行黨主席，且也不會競選新一屆的黨主席。他本人則未在貼文中詳細說明。

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