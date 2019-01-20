反省改革第一戰 賴清德：支持何志偉表示接受民進黨道歉

2019-01-20 22:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選民進黨候選人何志偉今晚辦造勢大會，前任、現任行政院長賴清德、蘇貞昌都到場助講；賴表示，這場補選是民進黨反省改革第一場選舉，若大家支持何志偉，就表示大家繼續支持民進黨、支持民進黨反省改革、表示大家可接受民進黨道歉，民進黨不會走下坡。

賴清德表示，去年11月24日9合1選舉，民進黨沒得到人民支持，總統蔡英文失去黨主席、他也負政治責任與政院總辭，民進黨做很深反省，盼大家給民進黨一個機會。

賴清德還誇獎，何志偉過去是專業議員，前苗栗現場劉政鴻胞弟劉政池在陽明山侵占國家財產，何拿平板電腦像柯南，詳細找出每一條問題，要求政府改革、把土地討回來，有資格當立委。賴也指，士林、大同區前立委姚文智表現優先，雖然無法當選台北市長，但至少這席要給何當選，繼續做姚的工作，支持姚文智疼惜何志偉。

民進黨主席卓榮泰重申，民進黨要在補選保三搶二（保台北、新北、台南，搶台中、彰化）；並指有謠言，若北市補選由國民黨現任議員陳炳甫當選，該區落選的民進黨前議員顏若芳就可補進去議會，他直說「沒影」（沒有的事），他還批陳當選議員還要補選，反觀何志偉放棄議員連任參與立委補選，希望何把該區前立委姚文智留下來這席補進去。

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