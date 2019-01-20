接任政院副院長首次返高 大批邁粉送暖力挺

2019-01-20 22:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕陳其邁接任行政院副院長後，今天首次返回高雄出席橋頭事件40週年新書發表會活動，吸引大批邁粉到場力挺，他在受訪時強調，未來推動政務要讓人民更有感，施政也必須更溫暖、接地氣，讓人民過好生活，同時面對民主會更謙虛。

媒體問陳其邁，高雄市長韓國瑜希望你在中央能夠多幫忙，為高雄爭取經費，陳其邁表示，這是我的責任，一定會讓行政院與高雄市政府能夠無縫接軌，全力替高雄未來打拚；對於輕軌二階中央與地方不同調，陳說，行政院分工大致已完成，中央與地方會有窗口，讓地方與中央施政或建設能順利推動，更重要的是怎麼樣能夠接地氣，這是最重要的工作，大約下週就會向社會大眾說明。

有關健保費，高雄市政府希望中央可以通融，陳其邁表示，高雄健保費欠費是在馬總統執政時期，幫馬市長還台北市的健保保費，所以累積的財務缺口，這幾年包括民進黨執政，其實勞健保都已陸續清還，因此健全財務，讓整個施政能夠更順利，希望高雄市政府能有更完整的計畫，中央、地方當然會通力合作。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/