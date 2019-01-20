高雄橋頭事件40年新書發表 蔡英文席地而坐追憶往事

2019-01-20 22:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣戒嚴時期首次街頭遊行抗議高雄橋頭事件，發生屆滿40週年，財團法人八卦寮文教基金會出版「大時代的故事－台灣第一位黨外縣長余登發」專書，今天下午在橋頭糖廠舉行新書發表會，總統蔡英文、總統府祕書長陳菊和前民進黨主席許信良等人同台追憶往事，現場聽眾在樹下席地而坐聆聽，場面熱絡。

許信良回憶指出，1979年台灣還處於戒嚴時期，高雄在年頭和年尾分別發生橋頭事件、美麗島事件，注定國民黨威權垮台，也同時培育黨外運動的領導人才，他認為目前民進黨正面臨創黨以來最嚴峻的局勢，勉勵民進黨人要效法老縣長余登發刻苦薄己、堅持不屈及親民愛民的精神。

陳菊有感而發表示，只有在壓迫的時代，才能看見台灣真正奮鬥民主的精神，她說，當時大多數的台灣人都是沉默不語，但也有人勇敢站出來反抗國民黨，當時余家就扮演一個很重要的角色，她說，橋頭事件就是當時國民黨威權亂扣余登發、余瑞言父子罪名，黨外面臨生死存亡關頭，時任桃園縣長許信良堅決意志提議要站起來反抗，她和許信良、施明德、張俊宏、姚嘉文、林義雄等人從北部漏夜搭夜車南下橋頭，聲援支持余家。

陳菊說，當時余家門口被警察團團包圍，她們被困在余家屋內，經姚嘉文、林義雄與警方爭論干涉行動自由，堅決帶頭走上橋頭街頭遊行抗議，回憶這段40年前往事，陳菊強調，今天台灣的自由民主不是天上掉下來的，而是很多前輩在威權壓迫的年代勇敢站出來反抗，追求民主自由、公平正義，她期盼新世代要了解並珍惜此成果，要勇於承擔責任。

行政院副院長陳其邁則表示，目前台灣的民主面臨新型態的挑戰，包括：假新聞，大家可以清楚看到中國在外交及軍事對台灣施壓，前幾天習近平的談話，包括「一國兩制」台灣方案，對台灣的壓迫、打壓，對我們民主的擠壓，可說愈來愈嚴峻，為守護民主，他期勉大家要成為更勇敢的人。

蔡英文也回想橋頭事件發生當時，她大學剛畢業，正要前往美國求學，後來又赴英國深造，未及見證當時台灣民主運動蓬勃發展，她遺憾自己的人生過程少了這一段，她並分享2008年接任民進黨主席所承受的嚴酷考驗，她從民主前輩身上學到要勇敢、堅持和有理想性，未來要懂得承擔，她認為當前台灣面臨的困難與挑戰比2008年更大，期待有更多年輕人願意承擔，勇敢堅定挑起責任。

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