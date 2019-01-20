拚台中立委補選 盧秀燕拉抬沈智慧：國會需制衡

2019-01-20 23:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第5選區（北北屯區）立委補選黃金周，國民黨候選人沈智慧今日下午舉辦誓師大會，台中市長盧秀燕站台力挺沈智慧接棒，她強調，國會中民進黨有逾3分之2席，以致一黨獨大為所欲為，「要東廠、要成立促轉會就成立促轉會」、「要給吳音寧做，就給吳音寧做」，立院不平均無法制衡，民進黨沒差這一席，但要讓沈智慧當選保持平衡，也是為選民拚權益。

沈智慧選在選前黃金週週日在北屯區舉辦誓師大會，吸引逾2千民眾，國民黨各級民代出席相挺，包括彰化縣長王惠美及苗栗縣長徐耀昌等均前來站台籲選民支持有6屆立委資歷的沈智慧。

台中市長盧秀燕指出，大台中有8席立委，民進黨加時力共5席，國民黨才3席，藍綠席次不平均，一定要平均一下，做事才能中立，更超越藍綠。

盧秀燕說，立院共113席立委，民進黨超過3分之2，國民黨佔不到3分之1，所以民進黨「要東廠、要成立促轉會就成立促轉會」，「要給吳音寧做就給吳音寧做」，都隨便他們，正是因為立法院不平均，無法制衡所致。

盧秀燕說，北北屯區人口約40萬人，是大台中最大的立委選區，一定要選深耕在地且有經驗者，不是有選舉才跑來，況且「民進黨沒差這一席」，但選民要讓沈智慧當選，保持平衡，不能讓一黨獨大、為所欲為。

江啟臣與顏寬恒也籲選民支持沈智慧，達到國會平衡，江啟臣更說，國民黨雖在2018年選戰過關了，但「2020不等於2018」，一碼歸碼，都要重新開始，今年第一戰、第一槍就是台中立委補選，盼選民支持從台中贏得第一站的光榮勝利，才有未來2020年的基礎。

沈智慧也籲選民支持制衡力量的重要，她還說，有人拿她的年紀作文章，但行政院長蘇貞昌年紀70好幾，「大我蠻多的」，可見年齡不是問題，有心力及能力最重要；這幾天有不少謠言指她「穩當選不用跑了」，籲選民一定要支持到底。

沈智慧還說，選前最後一週，民進黨擁有行政資源，一定會全力動員「重兵壓制台中」，但她有基層民眾、有地氣，她用「有地氣面對空氣炮」，會全力贏得後勝利。

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