韓國瑜「貨出去」2千萬賣中國 林濁水「高級酸」網友笑翻

2019-01-20 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委林濁水曾多次砲轟高雄市長韓國瑜，今（20日）則在臉書上「讚美」韓國瑜產銷有成，稱讚「貨終於大大出去了」、「一出去就銷掉了價值高達高雄（農業產值）的0.11%」。網友看了直呼「高級酸！」對此，韓國瑜回應：「終於等到林濁水對我的第一句讚美，但不敢當，努力還不夠。」

韓國瑜在選前曾說：「我一直在渴望林濁水對我讚美，一句話就好，我還要繼續等待。」如今林濁水於臉書上公開寫下，「韓國瑜大大宣傳，貨終於大大出去了，一賣到中國就2000多萬。」

林濁水指出，高雄農業產值年約180億，韓國瑜外銷到中國的2000多萬「價值高達高雄的0.11%，更佔了高雄農工產值2.1兆的0.009%，厲害了」大酸韓國瑜產銷成績只有這麼一點點。

韓國瑜今出席第7屆美濃橙蜜香番茄品質評鑑賽時，回應林濁水「終於等到林濁水對我的第一句讚美，但不敢當，努力還不夠，因為銷出去的貨只占高市農業生產值0.11%，未來努力的空間巨大，一定要好好照顧勞工、農漁民，相信這三種最基層弱勢的工作夥伴生活得好，全台人民也會過得好。」

網友看了林濁水貼文，紛紛留言，「好好笑，藍媒看不出來在ㄉㄧㄤ嗎？他們粉絲頁竟然在開心被您肯定」、「而且高雄農產品銷往福建，已經十幾年了。媒體那樣寫，像是第一天成交一樣」、「2000萬台幣還是人民幣？」、「酸度破表」、「高級酸大家看不出來」等。

林濁水臉書全文

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