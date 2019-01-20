化身一日店員「馬大九」 馬英九直呼：錢不好賺

2019-01-20 18:22

〔記者李容萍／桃園報導〕前總統馬英九去年底出版「八年執政回憶錄」，20日下午他前往墊腳石書店中壢旗艦店舉辦桃園場簽書會。現場擠滿支持民眾，有人一口氣買了2、30本要分送給親友，馬英九邊簽邊和民眾拍照互動，心情大好表示「不簽完絕不會回家」，他還自嘲在金豬年推出「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天篷」的「馬英九、周美青」聯名春聯，讓人想到賣水餃，顯現馬式冷笑話功力依舊，書店統計馬英九簽書會共賣出600本。

馬英九還提到所拍攝的春聯宣傳影片，化身為一日店員「馬大九」到書局打工，笑說「現在才知道店員不好當、錢是不好賺」，這個經驗讓他看到基層民眾的生活百態，尤其一開始他戴著個口罩、沒有人認出，「講白了也沒有人甩我」，等到他拿下口罩來問客人要不要買書才被認出，「是一個很有趣的過程」。

馬英九還說，2年前，出版社找他寫《八年執政回憶錄》，以口述方式進行，他決定寫書是因為執政八年來有很多大事發生，不管是支持他或反對他，「都有義務把我所知道的這件事的前因後果全盤托出」，他強調，每個人都會犯錯，國家元首犯錯機會更多，但如何找出問題、解決問題，讓後面的人不再犯錯才是重要的，「不要粉飾太平」、講真話，希望這本書能達到「見證歷史、分享經驗、反省檢討」的三大目的，任何人都會犯錯，尤其是擔任國家元首，怎麼樣找出問題、解決問題，讓以後的人不再犯這些錯誤，這是他很大的期待。

馬英九「一日店員馬大九」影片

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