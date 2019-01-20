2020蔡柯配？ 柯P：媒體打成這樣怎麼可能配

2019-01-20 17:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視台專訪，談及2020蔡柯配，柯文哲笑說不會，「人家不會要我的」。媒體今天問柯所以言下之意是他有意願囉？柯不願正面回應，先稱「每天媒體打成這樣，怎麼可能配」？接著他也僅說「好啦、好啦」，示意要媒體問下一題。至於未來是否可能重啟「白綠合作」？他重申，只要把人民福祉放第一順位，該合作就合作，選舉方面就「時間到再說」。

柯文哲下午陪陳思宇到大同區掃街拜票前接受媒體聯訪，媒體續追2020蔡柯會。柯呵呵說，「我跟你講，你看每天媒體打成這樣，怎麼可能配」。

由於去年九合一選舉白綠分手，媒體今問柯是否很難再合作？他說：「合作是這樣啦，看題目啦，不可能說，合作只要有道理，大家就會合作，就是順其自然。」

至於現在這種情況還有空間跟機會嗎？柯強調「有很多項目可以合作」，「人家也不可能百分百跟你相同，也不可能百分百不相同」，就看題目合作；選舉是否合作就等時間到再說。

媒體也問，柯過去對蔡柯配似乎意願不高，如今是改觀了嗎？柯回說，「不是啦，合作是這樣，看討論什麼東西」，北市府跟中央政府也不可能完全每件事情都「對著幹」，如果把人民福祉拿來當做第一順位考量，很多事情該合作就合作。

此外，陳思宇表示，去年底「蔡柯會」提了80多項建議，她若進立院會盡力促成。柯重申，還是那句話，如果把人民福祉擺在第一順位考量，其實這不同黨之間、兩岸之間，可以吵架的空間不多。

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