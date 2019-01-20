立委補選對手有「大咖」 柯P酸：選舉自然一點好不好

2019-01-20 17:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是台北市立委補選前最後超級星期天，民進黨候選人何志偉晚間將舉辦造勢音樂會，不但前後任行政院長賴清德、蘇貞昌將到場力挺，還邀來前台北市副市長陳景峻站台。對此，柯文哲今僅打馬虎眼稱選舉應該是爭取選民支持，要靠候選人自己的條件，不該是因為別人而存在。

柯文哲下午陪同陳思宇在大同區掃街拜票前接受媒體聯訪，聽聞陳景峻將幫何志偉站台，柯呵呵笑說「喔，這樣喔」，這次柯陣營沒有刻意找誰站台，選舉就是講自己的理念，爭取選民支持，要找什麼大咖，接著轉頭問一旁的陳思宇：「你有找什麼大咖嗎？」

陳思宇接話說：「我們會再邀請陳副市長，之前在擔任觀傳局長時他也對我有很多照顧，體諒他有黨籍跟黨紀的考量。」至於怎麼看陳思宇的選情，柯文哲勉勵說：「就do your best啊！盡力嘛！」

對於民進黨找來過去和柯關係不錯的人幫忙站台，柯則說，「選舉本來就是會每個候選人都會盡力去動員，後來想想，也蠻正常的。」

談到何志偉有賴清德、蘇貞昌等大咖加持，柯酸指「選舉都要什麼大咖我也覺得不太對啦，自然一點好不好？」他認為應該靠候選人自己的條件，「你的存在應該是因為你而存在，而不是因為別人而存在」。

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