北市立委補選政見》陳思宇左酸對手政見不當 右批財產不透明

2019-01-20 16:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕第9屆立法委員台北市第二選區缺額補選公辦政見發表會今日下午登場，民進黨候選人何志偉聚焦水岸、長照等經濟牌，國民黨候選人陳炳甫則鎖定幼托與長照政策，並積極推動民生汐止線，而無黨籍候選人陳思宇一一講述婦幼、觀光產業政策，話鋒一轉陳思宇開嗆，何的經濟政見不適當、陳的民生汐止線政見是錯誤決策，還大酸兩人在議員選後財產增加，質疑「錢是從哪裡來」，砲火猛烈。

由北市選舉委員會舉辦的立委補選政見發表會，採取一輪式、每人15分鐘發言時間，並無二輪的辯論交叉提問的程序，政見發表會今日下午2點開始，陳思宇與其他2位無黨籍候選人陳源奇、王奕凱準時抵達到場抽號碼，何志偉在發表前「壓秒」到場，不久後陳炳甫也現身，5位候選人全到齊。

發言第一順位的何志偉政見結合「拚經濟好生活」選舉主軸，他提出水岸、長照、老社區、廟口4大經濟政見。首先水岸經濟整合大稻埕到大龍峒，一直到士林區三腳渡，打造一座河岸親子公園，並結合三腳渡木造龍舟工藝，變成國際亮點。

何說，老社區新經濟則利用大同區新落成的台北數位產業園區，鼓勵新創事業發展，也要致力將台灣是亞洲第一個民主共和國的引以為傲民主文化觀光財，發言光大，努力讓大同區自由路發光，吸引國外觀光客。士林大同區也要打造長照經濟示範區，變成養老天堂，廟口經濟則以點線面串聯，提供百萬獎金創意徵選、借鏡日本表參道實施廟口商圈改造。

陳炳甫一開口批評民進黨中央政府執政失敗，包括能源政策反覆，年金改革搞到世代對立、一例一休也讓勞資雙方大為不滿等，沒看到照顧百姓。因此他政見主張大幅增設公托、幼，並將國民義務教育向下延伸到5歲，讓年輕人敢生小孩。

陳炳甫也主張整合長照資源，提到北市因法令修改始得許多安養機構關門，長者必須到新北市，因此他認為要修法穩定長照財源，同時也將積極推動都市更新與民生汐止線興建，促進地方繁榮。

最後發表的陳思宇則聚焦觀光產業及教育議題，認為全面性推動雙語教育、培育雙與師資，並將冷氣列為校園基礎設備，減輕家長負擔。陳思宇還主張擴大壯遊補助，每位年輕人補助一張機票，到國際各地去看看，台灣走出去、世界走進來。

結束5分鐘前，陳思宇拿出手板「數落」對手政見，她先是批評，何志偉提出水岸經濟與前立委姚文智2016年所提政見一樣，這幾年卻沒看到做什麼，廟口經濟卻要借鏡日本表參道，但表參道是購物、精品齊聚地方，打造廟口經濟適合嗎？

陳思宇也指出，陳炳甫提議民生汐止線先跳過民生社區「先不設站」，錯誤決策比貪汙更可怕，沒看過公共工程邊穿衣服改衣服的，並再度抨擊陳炳甫帶職參選對不起選民。

最後陳思宇說，她主張公開透明，選舉也一定是要花錢的，因此這次補選公開她的財產與帳戶募款，話鋒一轉陳思宇質疑，何志偉與陳炳甫兩人在選舉完財產都是增加的，連民進黨新北黨部主委余天都說選舉要賣掉5棟房子，兩人在選舉時不募款卻選後財產增加，錢到底是從哪裡來的。

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