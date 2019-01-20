寒冬送暖9年未間斷 蔡其昌：分享是世界最美好的事

2019-01-20 15:59

〔記者張軒哲／台中報導〕分享是世界上最美好的事！歲末寒冬，今日海線天候轉涼，為了讓弱勢家庭過好年，立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集物資，上午於清水服務處、下午於大甲服務處前舉辦「溫馨關懷寒冬送暖」活動，弱勢戶一早就來排隊領取，蔡其昌與志工共同發放白米、麵條、油品等民生必需物資，希望能幫助經濟較弱勢的家庭能夠渡過寒冬，在寒冬中能夠溫飽。

蔡其昌長期關懷弱勢戶，今年與巨大機械、天一圓德等慈善團體協助海線地區急難救助，服務團隊辦理冬令救濟持續多年，近年也有翼礫聯誼會、會計師公會加入，與海線各區公所及蔡其昌服務處合辦寒冬送暖活動，讓弱勢戶開心過年。

蔡其昌說，連續9年在寒冬中舉辦冬令救濟的物資發放活動，今年持續與天一圓德及巨大機械合作，今天提供上千份的白米、麵條、罐頭、沙拉油等民生物資，於清水、大甲2地發放，熱心公益的楊典忠議員也到場協助物資發放。

蔡其昌表示，分享是世界上最美好的事情，政府的補助機制未必能幫到所有家庭，期盼有更多的愛心能夠注入弱勢關懷，幫助弱勢族群渡過困境，讓更多貧困或弱勢家庭，獲得需要的幫助。

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