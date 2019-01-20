獨家》人事懸宕一年半 竹市衛生局長吳昭軍明上任

2019-01-20 16:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市衛生局長職缺懸宕1年半，終於確定由前雲林縣衛生局長吳昭軍接任，明天上任。新任衛生局長吳昭軍今年59歲，畢業於國立陽明醫學院醫學系，長期在雲林服務，曾任衛生所主任等醫師職務，此次獲市長林智堅延攬，將發揮專業，期許協助推動兒童醫院的蓋建和各項衛生業務推動。

據悉，林智堅延攬吳昭軍接任竹市衛生局長，就是要借重其專業能力及豐富經驗，除持續推動竹市兒童醫院的興建工作，改善竹竹苗區域兒童醫療資源不足、長期供需失衡問題，也會推展長期照顧、疾病防治、食品安全等各項衛生工作，此外，竹市過去在衛生工作上和國際交流頗豐，吳昭軍上任後也會持續深化。

已懸缺1年半的衛生局長職缺，一直由副局長楊清媚代理，可說是代理局長職缺最久的副局長，市長林智堅順利連任後，就積極展開衛生局長人選的諮詢與訪談，最後終於確定由前雲林縣衛生局長吳昭軍接任衛生局長一職。

現年59歲的吳昭軍，畢業於國立陽明醫學院醫學系、曾任台灣婦幼衛生協會理事長、雲林縣衛生局長、台灣家庭醫學會理事、台灣家庭醫學會醫療政策法制委員會副主任委員、雲林縣診所協會理事長、雲林縣祐成診所負責醫師，轉入公部門基層服務後，曾任雲林縣東勢丶林內鄉 衛生所主任兼醫師，來自醫療體系最基層，對老年及社區醫療照護等業務頗熟稔。

新竹市衛生局基層人員都說，終於有局長了，衛生局1年半沒有局長，不少衛生業務的推動都群龍無首，期待新局長能趕緊進入狀況，了解竹市都會區的需求，讓衛生基層服務工作更扎根。

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