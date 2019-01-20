安置的孩童也被虐待？陳亭妃砲轟南市府

2019-01-20 15:37

〔記者蔡文居／台南報導〕近期虐童案頻傳，台南市一名1歲的陳姓男童，因單親母親分身乏術，小孩經台南市社會局安置交由保母照顧，日前就醫時被發現腿部有綑綁痕跡，還有腦內出血等傷，醫治後送加護病房。立委陳亭妃今天抨擊南市社會局，不到1個禮拜又發生虐童事件，而且還是南市社會局所安置的案件。

台南市社會局表示，目前男童復原情形穩定，已準備出院，該名幼童的傷是如何造成的，已由檢警調查中，目前施虐原因及對象不明，而且家長及保母也各說各話，社會局已先對保母依傷害罪提出告訴。

陳亭妃今天下午在臉書貼文砲轟台南市政府，她表示，近期虐童案頻傳，已造成許多民眾的不滿，尤其這個案件還是經台南市社會局所安置的孩童。「到底是出了什麼問題？市府前幾天不是才邀請中央及地方相關單位召開記者會說：虐童零容忍、相關局處要通盤檢討？結果呢？」

她批評說，不到1個禮拜又發生虐童事件，重點還是台南市社會局所安置的案件。一個好好的小孩，卻安置到全身傷？社會局如何檢討安置機制呢？

她表示，不論中央或地方的檢討絕對不能只是開記者會講大聲話，一定要有實際作為，民眾才會願意相信公部門的決心。

社會局長黃志中表示，為何經核可的保母會做出這事，這部分會再來了解。而且該個案，每週都有去探視，已比原規定1個月1次的頻率還要高。在安置的3個月期間，共訪視了13次，為何還會發生，該局會來檢討，而相關責任會來追究，希望能讓經驗變成智慧。

社會局表示，該案社工已強化了訪視的頻率，社工已很盡力，未來有關寄養或安置的小孩，將會加強督導，也絕不容許對小孩有不適當行為。

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