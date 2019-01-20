氣爆善款屢遭質疑炒作 陳菊：公開透明、禁得起檢驗

2019-01-20 15:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員康裕成質詢市長韓國瑜，證實氣爆善款中的律師費並非藍營所稱誇張數字，引發外界議論；總統府秘書長陳菊透過臉書表示，她知道氣爆發生4年多來，仍有人對善款提出質疑，過去我們（市府團隊）也從不迴避，不斷說明，感謝前議長康裕成的質詢，讓事實再次呈現。

陳菊說，高雄氣爆是高雄人永遠忘不了的歷史，感謝當時民間各界協助，與市府、傷者及亡者家屬從一次又一次的苦痛中重建；每一位社工訪視、每一位建築師的檢核及每一位律師的捍衛公義，陪高雄人走過最黑暗的時刻。

陳菊表示，對於每一個協助，謹記在心、戒慎恐懼，市府全體上下一心，他很清楚，這過程少了誰都無法完成。

因此，為捍衛他們的努力，他必須嚴正表示，未經查證對他及過去市府每一位辛苦同仁的攻訐，我們一概無法接受。

陳菊說，氣爆善款的收入及支出，都是由罹難者家屬、傷者、醫師、會計師、法官等21位委員成立的高雄氣爆民間捐款專戶管理委員會討論、決議通過的。所有委員名單及數據公開透明，一切過程從氣爆發生至今，都在網路上清楚呈現，禁得起檢驗。

陳菊呼籲，選舉已經結束，讓城市恢復正確軌道吧， 過去，市府團隊從不放棄進步，打下高雄轉型的根基；未來也期待開花結果，讓世界看見高雄。這個城市有更多好的事情值得把握，大家不都由衷希望看見高雄的光榮嗎？

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