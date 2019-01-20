獨家》黨產會：婦聯會找警總撐腰 要求勞軍捐歸其負責

2019-01-20 13:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查婦聯會過往收取勞軍捐秘辛，發現1960年以前的勞軍捐款項曾有1500萬元預訂徵收額度，結果最後超收出現餘款，當時省進出口公便將餘款撥蓋分會活動場地，婦聯會得知就找警總一起和省進出口公會召開「會前會」，要求往後勞軍捐經費用途，全歸婦聯會、軍友社共同負責。

「74次勞軍捐分配會議每次都有警總！」黨產會委員表示，婦聯會為國民黨的附隨組織，過去長年透過國民黨之力收取勞軍捐，例如1961年8月國民黨中央委員會第五組在婦女之家，召開勞軍捐協調小組第3次會議，開會代表有國民黨中五組、省黨部、婦聯會、警總、總政治部、軍友社及省、市進出口公會。

委員指出，1960年以前的外匯勞軍捐款項，最早是有1500萬元目標額度，這在第2次勞軍捐會議決議有明文紀錄，後來國民黨、婦聯會這些單位食髓知味，在第3次分配會議又責成國防部總政治部、國民黨省黨部、台灣省政府社會處，請各地進出口公會支持附勸辦法繼續辦理。

委員提及，當時婦聯會、軍友社更函請省進出口公會，於1500萬捐款額滿後繼續捐款，婦聯會更曾找黨國惡勢力警備總部，在第3次分配會議召開之前，一起去找省進出口公會先開「會前會」喬事，要求應秉持「互信」、「互助」、「彼此尊重」原則，不得未經婦聯會同意，就將勞軍捐餘款另做他用。

根據黨產會調查，當年預估興建軍宅需收1500萬元，後來勞軍捐出現餘款，省進出口公會遂將幾百萬元餘款，撥去興建各地分會的活動場地，之後婦聯會得知此事，才會找警總先來一場「會前會」，警告省進出口公會勞軍捐如何用。

委員批評，當年的警總人見人怕，這場勞軍捐第3次分配會議的「會前會」，婦聯會找來警總「撐腰」，陪著找省進出口公會共談勞軍捐，省進出口公會難道敢說不要繳嗎？

委員更提及，在勞軍捐第4次會議上，更乾脆取消1500萬元勞軍上限額度，等於以後收到的勞軍捐款項是無上限，一律撥給婦聯會、軍友社等單位運用，省進出口公會不能再用。

委員形容，婦聯會這種模式就跟老公薪水一樣，「老公的薪水是老婆的，老婆的薪水還是老婆的」，但進出口商誰敢不繳，不繳就等著警總找上門，招待一頓黨國家暴。

委員強調，婦聯會的收入是憑藉黨國力量收取勞軍捐，連續不間斷收了30幾年，當年利率非常高，靠著勞捐款結餘款及利息錢滾錢，累積至今高達385億元資產。

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