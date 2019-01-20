侯友宜市場發春聯 卻把幼童嚇哭了…

2019-01-20 13:38

〔記者俞肇福／新北報導〕春節將屆，新北市長侯友宜今天用12個圈圈，畫了一隻可愛的豬仔，跟新北市民朋友拜早年；侯友宜說，祝福大家能「吃得飽、睏得燒，希望大家平平安安，賺大錢」。

侯友宜今天在新北市政府市場處安排下，前往汐止金龍市場巡視，同時首發市府「豬福滿滿」春聯給市民與攤商；排隊第一位的爸爸抱著幼童來領春聯，侯友宜一把抱起，不料卻嚇壞幼童大哭，侯友宜趕緊把幼童還給爸爸，並向家長抱歉。侯友宜在汐止區議員白珮茹、廖先翔及里長陪同下，致贈春聯跟攤商拜早年。

侯友宜說：「我畫那個豬是比較好玩的，就用12個圈，圓滾滾、飽飽飽、滿滿滿、滿滿滿、賺到很多錢，都在我們的口袋，是用12個圈，很簡單，12個圈侯式畫豬法，就像我小時候在賣豬肉一樣，賣到讓大家可以賺大錢，可以吃的飽飽飽，快快樂樂。」

針對昨天侯友宜被問到豬年吉祥話，侯友宜脫口而出說「豬腸冬粉」，侯友宜不好意思地說：「哈哈哈，突然想不到，想到我最喜歡豬腸冬粉，我就想說我們愛吃什麼就吃得飽、睡得暖，大家這樣平平安安，這是我們豬年最大的心願。我就想到我最愛吃的東西，也是很幸福的，所以豬腸冬粉我也滿喜歡吃的阿，所以一問，唉呦就想到豬腸冬粉。」

市場處邀請新北市政府警察局汐止分局演出話劇，提醒市民朋友過年到菜市場購物，小心「防搶、防竊、防拐」，避免發生掃興或是不幸的事件。

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