何時宣布選2020總統？ 王金平不鬆口

2019-01-20 13:31

〔記者萬于甄／台南報導〕前立法院長、現任國民黨立委王金平今到台南永康出席午宴，面對媒體問及何時宣布參選2020總統大選，王金平說，目前尚未評估成熟，預計元宵節過後才有明確的答案；對於兩岸及朝野關係，他強調，國內現需要集思廣益討論出台灣真正的立場，兩岸才得以達到和平。

國民黨中常委陳宗興今在台南永康辦理午宴，邀集地方漁農工商、國民黨代表等人，立委王金平也受邀出席，現場有支持者特別購買550本王金平新書「橋」及春聯「人和則生、家和則旺、國和則興」，分送給鄉親，讓王金平意外開啟小型簽書會。

對於媒體追問2020總統大選，王金平說，現在尚未評估成熟，可能在元宵節過後才會有明確的答案，對於黨內大選機制的辦法，會支持贊成，不過，也需考慮是否影響黨的形象，切勿為黨帶來不和諧的對立。

王金平也表示，兩岸關係若要達到和平，國內需要集思廣益討論出台灣真正的立場，根據這樣的立場主張推派出和氣的代表，使兩岸能夠順利進行對談，才得以達到和平。

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