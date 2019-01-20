濟助2000多低收戶物資 陳亭妃姐妹、郭信良同步發放

2019-01-20 13:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹利用贊助選舉補貼款，結合愛心團體舉辦2019寒冬送暖關懷弱勢活動。立委陳亭妃、市議員陳怡珍今天在南市海安路三段與志工們發放白米、沙拉油等日常民生用品給北區、中西區列冊的低收入戶，並祝福大家過好年。

另外，議長郭信良則同步在安南區安明路的服務處發放安南區列刪的低收入戶民生物資，現場大排長龍。包括安南區、北區、中西區列冊的低收入戶，共約2000多戶。

今年活動由議長郭信良、立委陳亭妃及議員陳怡珍結合登陸愛心會、陳佳照紀念文化基金會、好帝一食品、上崙慈善基金會、統亞電子、喬登全日式髮型連鎖、肯尼士有限公司、天保生物科技、小北百貨、知名歌手喬幼、台安藥局蔡藥劑師、台灣省會計師公會、培珍社福基金會、龍鋒企業、台南市府城同心協會等團體分別在安南區及中西區、北區舉辦。

其中，登陸愛心會自92年成立以來，從事弱勢喪葬救濟事宜，如有餘款再賑米助貧，17年來已濟助發放5000多萬善款、收埋近361位獨居老人或無助遊民。

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