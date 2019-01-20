奧媒大篇幅報導台灣故事 讚「充滿活力的民主政體」

2019-01-20 13:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕奧地利德文主流媒體「維也納日報」（Wiener Zeitung）於當地時間19日大篇幅報導台灣，肯定台灣是個充滿活力的民主政體，而在中國不斷打壓之下，「與不民主自由的中國成為強烈對比」。

「維也納日報」19日以「位於南海上的民主小島（Eine kleine Insel der Demokratie im südchinesischen Meer）」為題，大篇幅報導台灣故事，內容包括台灣遭中國打壓情形以及外交部長吳釗燮訪談，共刊登2個全版。相關新聞也於18日晚間，刊載於該報網路版的國際頭條新聞。

報導提及近期中國對台灣之嚴峻打壓，包括近日中國社科院「網路法治藍皮書」抨擊66個跨國企業「錯誤標示」台灣，而非中國台灣；中國民航單位要求44家航空公司將台灣台北改為中國台北；以及中國國家主席習近平在本月初強調「堅持一國兩制」及「台灣是不可分割的一部分」等內容。

外交部長吳釗燮在報導中答道，中國不願看到任何具台灣主權意義的象徵出現，而中國在國際的崛起，讓中國更容易操作外交、孤立台灣。但即使如此，吳釗燮向「維也納日報」強調：台灣已事實獨立（de facto），有民選的總統、政府與國會，有自己的軍隊與貨幣。

報導也引述陸委會副主委邱垂正所言指出，台灣堅持維持現狀，反對中國改變現狀的一切行動，不會屈服於軍事或政治壓力，兩岸分歧要透過對話解決。報導指出，台灣與北京之間的對立情形，使台灣或可能成為美中衝突點。

報導強調，台灣30年來是個充滿活力的民主政體，是南海中的民主島嶼，台灣2300萬人民不願生活在共產黨奴役下。報導引述台灣民主基金會副執行長陳婉宜所說，「台灣年輕一代已發展出台灣自我認同，民主是該認同的重要部分。報導認為，台灣議題在中國將持續發酵，但台灣與香港這樣充滿活力的民主實例與「不具民主自由的中國成為強烈對比」。

「維也納日報」於1703年創刊，1801年起由奧地利官方出資經營，為奧地利主流質報之一，報導範圍涵蓋奧地利及國際政治、經濟、社會及文化等層面，讀者涵蓋全國各階層，深具全國輿論重要影響力。

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