ICDF攜手嘉基、花慈 提升史瓦帝尼孕產婦醫療照護

2019-01-20 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會推動醫療外交，首度結合國內兩所醫院力量，由嘉義基督教醫院與花蓮慈濟醫院合作，今年1月起在我非洲友邦史瓦帝尼推動「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫（第二期）」。國合會秘書長項恬毅說，這項計畫將協助史瓦帝尼強化85間醫療院所，等同全國半數以上醫療機構的婦幼照護功能，「為史瓦帝尼的媽媽與寶寶許個健康的未來」。

史瓦帝尼因愛滋病（HIV/AIDS）盛行率高，進而使孕產婦及嬰兒健康照護成為重要議題，國合會自2016年起，與嘉義基督教醫院合作，配合史瓦帝尼衛生部與史國最大教會體系Swaziland Nazarene Health Institution （SNHI），從人員與機構兩方面，強化史國7間醫療照護機構功能。

項恬毅並表示，國合會今年1月起，結合先前執行經驗，與花蓮慈濟醫院和嘉義基督教醫院共同合作，將計畫執行範圍擴大到史瓦帝尼境內85間各級醫療院所，將使更多孕產婦與嬰兒得以受惠，「為史瓦帝尼的媽媽與寶寶許個健康的未來」。

第二期計畫規劃透過加強醫療人員對於婦幼高危險群的處置能力、強化醫療機構功能、提升社區婦幼衛教推廣與數據系統性分析等方式，提升史瓦帝尼孕產婦及嬰兒醫療照護服務的可近性。

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