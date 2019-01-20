3度台中輔選 卓榮泰：立委補選拚「保3搶2」

2019-01-20 11:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨主席卓榮泰上任第十二天，今日三度到台中拚立委補選，幫台中市北北屯區候選人王義川站台，他強調，這次立委補選目標「保三搶二」，要助台中及彰化「攻城掠地」，證明民進黨改革是正確的，讓人民接受。

立委補選進入選前倒數，卓榮泰今日再抵台中，幫王義川輔選，先陪王義川在北區重生堂祈福後，陪同車隊掃街拜票。

卓榮泰肯定王義川這段時日的努力，強調他有創意加上百分百的努力，讓北北屯區市民能在很短時間內就認識他，這也是他上任12天來第3次到台中幫忙，他必須用更多的力量幫王義川，助他順利當選。

卓榮泰說，這一席的立委對於民主進步黨是非常關鍵的一席，因為這席原本不屬民進黨，但民進黨有必須贏的壓力，因為民進黨經過選舉之後致力改革，希望讓台中市民看見民進黨在改變，像推出王義川就是推出新一代候選人為民服務。

他更指出，民進黨的目標「保三搶二」，希望保住台北、新北、台南這3席，才能維持我們國會的優勢，更盼在台中跟彰化「攻城掠地」，這兩席搶下來代表改革讓人民看得到，代表改革的方向是正確的，更代表未來民進黨 2020年關鍵的時候，包括立委跟總統大選中，人民還是願意把票投給民進黨，是這次立委補選搶二的重要意義。

卓榮泰指出，距離1月27的立委補選，僅極短的時間，但希望讓人民看見我們很努力在做，希望讓全台灣的人民知道民進黨致力人事的改造和政治的調整，唯有不斷的改造、徹底的改變，才能再度贏得人民的信心，這次的選舉對民進黨而言，是一個階段性的任務，全力以赴，民進黨才能大步向前邁進。

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