第二波小內閣調整 鄭文燦：過年後補齊

2019-01-20 11:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦去年12月24日公布第一波小內閣名單，有八局處首長「小幅調整」，不過，原副市長王明德轉任桃園機場公司董事長，原體育局長夏金興轉任顧問、原研考會主委詹賀舜調任新聞處長，其餘還有客家局副局長、文化局副局長等，遺缺待補。桃園市長鄭文燦今天上午受訪表示，遺缺過年後補齊。

鄭文燦先前曾表示局處首長遺缺會優先補滿，至於人事調整時間沒有時間表。今天上午媒體再度關心小內閣名單，鄭文燦僅說，會陸續徵求意見把所有的首長都補齊，媒體追問調整時間有無時間表，則表示「大概過年後」。

桃園市政府目前除了一位副市長、體育局及研考會首長職缺待補，由於原新建工程處長陳智仁調任桃園區長、原客家事務局長羅國裕調任楊梅區長，新工處長及客家局副局長待補；原桃園市立圖書館長蔡志揚調任八德區長，遺缺由原文化局副局長唐連成補上，因此文化局副局長出缺，待補遺缺還有暫由副市長游建華代理的航空城董事長。

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