台灣教授上中國節目談統一 大學生：憑什麼代表台灣亂講話？

2019-01-20 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕在中國領導人習近平發表《對台灣同胞書》40週年演說後，我國反中情緒更加提升，本月實踐大學教授、國立政治大學外交學系兼任副教授賴岳謙於央視的節目中公開支持習近平演說，表示：「中國人不打中國人」、「你不承認你是中國人，後果那就不一定了」，引來許多學生群情激憤，在網路上引起正反論戰。

據《TVBS》報導，近期「口譯哥」趙怡翔赴美擔任代表處政治組長引來各界議論，對此，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀發文力挺。賴岳謙接受媒體訪問時表示：「她拿了台灣的資助，卻來對我們外派人員做出評論，這就非常不恰當了」。

對此，葛來儀立刻發文反擊，表示全世界包含台灣在內都是CSIS的研究對象，CSIS是跨黨派、客觀的；推文還直言：「這是台灣媒體試圖扭曲事實、抹黑的另一案例」、「這就是假新聞！」

在此爭議後，有文藻外語大學的學生在台灣大學生論壇《Dcard》發文，發現賴岳謙竟於本月中國央視的節目《海峽兩岸》中出現，大談習近平的《對台灣同胞書》40週年演說，表示台灣人都應該了解「兩岸的同胞都是中國人」、「中國人不打中國人」、「但如果你不承認你是中國人，你背離我們自己的祖先，後果那就不一定了」。

對此，許多學生感到相當憤怒：「在TVBS抹黑葛來儀跟CSIS的也是他」、「最近又在造謠抹黑美國，對方直接賞他巴掌，超爽的」、「他在台灣講統一我沒有意見，但是他憑甚麼代表台灣去CCTV講？」、「誰授權他跑去中共電視台代表台灣亂講話的？」

也有學生持反對意見，認為只是個人言論自由，不需過度放大：「這是個人教授色彩，能怎麼辦呢？有台獨派教授，自然也有會有紅統派教授」、「他講什麼話上什麼節目也是他的自由吧，而且央視才不可能找一個台獨立場的去分析時事」、「言論自由啊，反正他一個人說的話也不代表全台灣人民」。

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