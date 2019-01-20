彈劾管案》馬批「狗尾續貂」陳師孟回嗆「馬不知臉長」

2019-01-20 06:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」以「試釋『馬不知臉長』」 暗批前總統馬英九，他說，這句諺語當初究竟來自哪一個姓馬的壞人，已不可考，但是很遺憾，當前有一位馬先生卻坐實了這句話。

陳師孟說，監院以7比4通過彈劾台大校長管中閔在馬英九總統任內擔任3年的政務官，期間卻在「壹週刊」定期匿名撰稿，「違法兼職」証據確鑿。馬英九提名的「馬系委員」一向軍紀嚴明、不曾跑票；這次審查委員中，馬系明明佔了5位， 杯葛彈劾卻只得4票，讓他差點從主席座位上摔下來。

陳師孟表示，馬英九在接受廣播專訪時，竟說投同意票的監委們是「可恥」、是「狗尾續貂」，反而對自己任命的政務官違法兼職、「求財若渴」，事前督導不周、事後被別人揭發了，卻用「只是賺點外快」就想輕描淡寫帶過、合法化「兼職」，真是愚不可及。

陳師孟指出，馬英九說管爺是「賺外快」、不是「兼職」，是不是頭殻有洞？一個人頭殻有洞，就少講幾句，別人或許不會注意，但這不是馬英九的天性，他就是不肯藏拙、自以為是，以致大家無法不看見「馬臉」的確很長。

陳師孟表示，馬英九當年在美國哈佛大學留學，就違法兼職從事「職業學生」的工作，專門向「國府」打小報告、出賣其他反獨裁政權的同學，以領取「猶大的銀子」。回台後他為了進入國民黨的「革命實踐研究院」，可以在仕途飛黃騰達，竟在申請表格的「自傳」中，留下這段醜事的「自白」，這是不知臉長的第一樁。

陳師孟說，最近「口譯哥」事件，馬英九或許要搶鎂光燈，又忍不住談起自己的豐功偉業。馬表示自己當年還有一件事是口譯哥比不上的，乃是1986年「甲等特考一般行政科」的榜首。但甲等特考在1994年已經被當時的考選部長王作榮廢止，因為「嚴重破壞國家考試制度的公平性」，利用這種不光榮的登龍捷徑，馬英九居然至今還在沾沾自喜。

陳師孟指出，不只如此，據媒體所載，馬英九是不是真正的榜首也遭質疑，因為他在筆試及論文審查兩項都落後於其他競爭者，是靠「指定口委」的口試拿高分，總成績才超前的。陳師孟說，在1966年的全國大專聯招入學考試，他也拿過「丁組」榜首，但自忖「三分天註定」的運氣成份才是關鍵；就算是「七分靠打拚」的結果，人生的測試何其多，有輸有贏、何足掛齒？

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