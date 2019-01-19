韓國瑜今晚夜宿兒童之家 發紅包說故事給孩子聽

2019-01-19 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在當選後承諾，要在每個月選一天出來夜宿體驗基層民眾的生活，去年11月24日宣誓就職的當天，韓國瑜便夜宿果菜市場。因為最近虐童事件頻傳，今天晚上韓國瑜就選擇來到大寮區「永安兒童之家」作為夜宿第二站，表示要來傾聽這些弱勢兒童的心聲。

綜合媒體報導，今天晚上韓國瑜、新聞局長王淺秋、勞工局代理局長陳石圍等共11人抵達安置弱勢兒童的「永安兒童之家」，韓國瑜受訪時就表示自己想要說故事、唱兒歌給這些小孩聽，還驕傲的說「我很會說故事，聽我講故事，小朋友一定睡不著覺」，而他也想要和這些孩子聊聊天，試著傾聽他們心中的煩惱，讓這些孩子能感覺到溫暖，知道他們並不孤單。

韓國瑜等人到達兒童之家後，孩子們紛紛準備了親手做的卡片要送給市長。而高市府也準備了由高雄銀行基金會提供的600元春節紅包，以及象徵「平平安安」的蘋果要送給機構內的34名院童。

明早約莫7點30分左右，韓國瑜會與院童們一同享用早餐，用餐結束以後即離開兒童之家，結束夜宿行程。

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