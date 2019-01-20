與中共聯手？ 白狼：準備「五大紅色法寶」發展紅色隊伍

2019-01-20 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕去年曾被檢調搜索後，自稱「我是中國人，當然是中資」、長期致力兩岸統一的統促黨總裁「白狼」張安樂，近日又稱「會盡最大的努力，為中國的統一大業奮鬥」，還提出要以「五大紅色法寶」，發展「紅色隊伍」。

日前才說中華民國是「台獨的護身符」，也是「統一的絆腳石」、「緬懷中華民國，擁抱中華人民共和國」等金句已在台灣發酵的白狼，18日又在臉書表示，台灣現在有藍有綠沒有紅，統一的聲音太微弱，在這種氛圍下，和平統一的機會很渺茫。

張安樂表示，「我們會參與選舉，但目的只是藉此發出紅色的聲音，宣揚統一的理念，不會把太大的精力與資源放在選舉上」，因為他認為與其參與選舉隨波逐流，「還不如把時間精力用來發展出一支紅色隊伍，在關鍵時刻發揮槓桿作用」。

他更提出以「紅色組織」、「紅色座談」、「紅色活動」、「紅色對抗」與「紅色公益」等五大紅色法寶，發展他們的紅色隊伍，還宣稱有「五大紅色法寶」加持，「在統一的號角響起時，起來號召群眾陣前起義，到達另類的和平統一」。

而近日香港親中媒體《大公報》等以跟監手法，在台偷拍3名來台參訪主張「港獨」的青年團體成員與台灣媒體記者，台灣智庫諮詢委員董立文就表示，這代表中共「第五縱隊」已滲入台灣。

董立文並解釋，「第五縱隊」廣義來說就是指潛伏在內部的人，這些潛伏的份子平常專做一些讓人民恐懼不安的事情，讓生活在台灣的人認為台灣不安全、心生恐懼，只要一發生戰爭，這些人就會搞暗殺、搞暴動，這就稱作為第五縱隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/