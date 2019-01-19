柯P挺好友 爆料韓國瑜離開北農曾到北市府上3天班

2019-01-19 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（19日）接受電視台專訪，爆料高雄市長韓國瑜離開北農後，曾進台北市府上班3天，擔任市政顧問，後又因部分內幕，韓國瑜決定自己走人。對於韓國瑜，柯文哲形容，「他會比你們想像有料。」

《台視新聞》自昨日起，連兩天播出柯文哲專訪，主持人問起與柯文哲交情甚好的韓國瑜，在離開北農後，是否有找他入府任職？柯回答「有，這很多內幕」、「整體來看民進黨就是搶了菜攤、丟了江山。」

柯文哲說，「某潮流一定要那個位置（北農總經理）」，因此乾脆要韓國瑜進北市府擔任有給職顧問，「連辦公室都幫他找好，他也有來上班3天。」不過後來又有人對柯文哲說「你跟他這樣交朋友，我們怎麼信任你？」柯稱讚韓也算有義氣，向柯表示「算了、算了，我不要製造你的困擾、不要增加你的麻煩」，便離開北市府。

主持人追問「所以可以說是綠營趕盡殺絕嗎？」柯則回應「大家以後去問韓國瑜好了。」還說「如果2018年不是白綠分手，也不會搞到全軍覆沒。」

柯文哲提到朋友韓國瑜，「大家會覺得說韓國瑜好像都在搞笑，但他也是有讀書」，甚至在北農任職期間，每月都會送同仁書籍，自己也收過1、2本。直言「他會比你們想像有料」，不過也認為韓國瑜任高雄市長1個月以來，「真正的考驗還沒開始」，稱自己即使不是民進黨的，還是受到很多包圍和壓力，何況韓根本就是國民黨員，現在要做自己，「要擺脫過去的束縛不太容易。」

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