總統府邀張惇涵入府 未來將接任發言人

2019-01-19 21:38

〔記者李欣芳／台北報導〕因應民進黨去年底九合一選舉的敗選，總統府啟動人事調整，總統府今晚宣布邀請前桃園市政府新聞處長、行政院長蘇貞昌子弟兵張惇涵進入總統府團隊，協助承接新聞聯繫工作，並協助對外發言，據悉，張惇涵未來將正式接下總統府發言人職務。

總統府發言人林鶴明今晚表示，從去年底開始，總統府逐漸加強對外新聞聯繫作業，也逐步針對相關的分工與業務內容進行重新的定位。

林鶴明說，因此總統府也在今年初邀請前桃園市政府新聞處長張惇涵進入總統府團隊，張惇涵過去四年擔任桃園市政府新聞處長，不但有非常豐富的新聞聯繫經驗，在推動地方政務上也有許多創意的成果，順利協助鄭文燦市長連任成功。總統府將借重他的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作的推動。

府方人士表示，未來仍將由黃重諺、林鶴明和張惇涵負責總統府整體新聞聯繫工作。但在分工上，因應整體局勢的需要，黃重諺將會負責主導整體輿論戰情的統籌，林鶴明則將著重在強化經營總統網路社群工作，張惇涵則將協助承接新聞聯繫工作。由於社群時代，傳統新聞媒體和社群媒體彼此交互影響，實務上的運作幾乎是整合在一起，所以整體來說還是打「群組戰」，但透過強化人力，增加運轉效能擴大戰力，以因應新的挑戰。

至於關於總統府人事，府方人士表示，總統日前就有表示會有調整，後續若有調整會再向外界說明。

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