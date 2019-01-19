吳敦義：對台灣最好的決策 就是九二共識、一中各表

2019-01-19 22:17

〔記者楊金城／台南報導〕國民黨台南市黨部今天下午3點在麻豆舉辦台南市三合一選舉感恩茶會，黨主席吳敦義出席推薦參加第二選區立委補選的謝龍介，他還說，對台灣最好的決策就是九二共識、一中各表。

吳敦義批評民進黨執政2年多來，實在對不起台灣人民，政策要好一點才能讓經濟變得更好些，尤其是兩岸穩定和平，很多工作就可以解決。

吳敦義說，九二共識、一中各表，保持中華民國獨立主權尊嚴，又能讓雙方和平穩定來往，是對台灣最好的決策，讓兩岸穩定和平，保持台灣安全、專心拚經濟。

吳敦義說，九二共識是歷史事實，不可能隨便改變，1992年有了一中各表的九二共識，才會有1993年的「辜汪會談」，兩岸堅持一個中國的原則，但是對於涵義，雙方同意以口頭各自表達。應該沒有所謂九二共識2.0版，如將來有修改，才有可能是2.0、3.0版。

至於促進轉型正義委員會惹出「東廠」風波，吳敦義說，「東廠」專門害人，如果國民黨在2020年重新執政，第一要務就是廢掉「東廠」；目前也無計畫帶領國民黨15個縣市長到中國，國民黨總統黨內初選機制也尚未有定論。

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