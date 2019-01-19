為何大酸台美關係？柯文哲：看到軍購預算「覺得不得了」

2019-01-19 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受《台視》專訪，以「強盜說」大酸蔡政府親美態度，更稱台灣是美國的「馬前卒」，他表示「美國要我們拿扁鑽向前衝，但『扁鑽還要自費』」。今（19）日柯文哲表示，會出此言，是因為看到軍購案預算4000億，覺得實在不得了。

柯文哲今下午出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，會後接受媒體聯訪時，媒體問到是否認為美國逼迫台灣買「不好用的武器」，柯文哲回應，「軍購還是要買，但要買什麼樣的要想想看」，並稱「這是滿專業的題目」。

柯文哲表示「國防」與「經濟」是台灣求生存最重要的兩件事，但國防經費要如何有效使用，必須經過多方討論，「就算你要買扁鑽，也要買順手的用」。對於媒體追問，是否對國防武器編列預算不了解就貿然發言，冤枉蔡政府？柯文哲表示，「看到第一批就已經4000億台幣，這實在不得了，把維護費用算下去，要1.2兆」。

至於媒體提及，柯文哲只是市長身分，大談美中台關係會令人解讀成有意總統大位，柯文哲表示，「都是主持人愛問，我才回答；你不問，我也不會跳出來講一大堆」。

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