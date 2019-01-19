虐童事件層出不窮 監委立案調查

2019-01-19 20:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕最近發起多起托嬰中心、幼兒園疑似不當管教、虐待兒童事件，監委王幼玲、高涌誠、田秋堇已立案調查，除了解教育和社政主管機關是否善盡職責，也將釐清虐童行為，以避免虐待事件一再發生。

王幼玲說，108年1月爆發多起托嬰中心、幼兒園疑似不當管教、虐待兒童事件，台中、嘉義都有幼兒園將哭鬧的小孩綑綁起來、限制其自由並與同學隔絕。

王幼玲指出，據團體陳述，這些虐童事件並非個案，許多托育單位不僅有對幼兒暴力相向問題，還有辱罵、拖行、綑綁、強迫餵食、剝奪食物、提供不潔食物、忽視等虐待行為。幼兒無法立刻表現社會期待是正常發展，這也是需要幼兒教育的原因，直接以膠帶綑綁幼兒，不僅無法達到教育目的，更是傷害幼兒身心的行為。

監委說，教育和社政主管機關是否善盡職責，確保幼教人員對於嬰幼兒發展、管教及兒童權利有充分的認識，能否提供嬰幼兒適切的教育和照顧，避免虐待事件一再發生？另管教、保護、照護的行為能否以限制人身自由的方式行之，涉及兒童權利公約相關規定，均有深入探討、調查之必要。

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