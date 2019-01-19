不滿遭媒體抹黑 葛來儀嗆：要不要報國民黨捐多少給智庫？

2019-01-19 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕最近「口譯哥」趙怡翔赴美擔任代表處政治組長，引來各界議論，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀除了發文力挺口譯哥，更質疑親中媒體，「願不願意報導一下國民黨政府捐了多少錢給智庫？」

《中時》昨天曾發出一篇「葛來儀為何力挺口譯哥？他三點解析神打臉」報導，其中引用律師葉慶元的臉書發文，質疑葛來儀所待的CSIS曾接受總統蔡英文的長期資助，認為葛來儀才因此發文力挺口譯哥。不過今天有批踢踢網友發現，葛來儀在推特上回嗆《中時》，「願不願意報導一下國民黨政府捐了多少錢給智庫？」

葛來儀在推文中表示，《中時》願不願意報導一下國民黨政府捐了多少錢給智庫？「你們對我的抹黑將會徒勞無功，我身為一名客觀學者的聲譽說明了一切。」她又提到，她的網站其實是由紐約卡內基公司（Carnegie Corporation of New York）所資助。

許多網友看到後都留言，「推，有夠猛。」、「美國阿姨出來罵人啦。」、「NCC快罰啦！」、「好猛。」、「所以給了多少錢？快公布。」不過這則推文後來已遭到刪除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/