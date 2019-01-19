貨賣出去了！500噸南部農漁產 高雄直送福建平潭

2019-01-19 19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北快輪高雄平潭航線今天首航，船上載有約500噸、總值約2200萬的南部農漁產，預計9小時即可抵達中國平潭，高雄市長韓國瑜受邀出席首航儀式，感謝兩岸企業支持，期待為高雄繼續拓展海外市場，創造更大商機。

由兩岸企業共同成立的嵐台企業及企業家聯合會，近日大量採購南部縣市農漁特產，交由華岡集團旗下的台北快輪，今天下午由高雄港首航，直送福建平潭。

韓國瑜說，新鮮農漁產品從於高雄到平潭只要9小時，朝發夕至，讓人期待未來高雄的農漁產品，可直達中國大陸各港灣，他說，市府會和企業家、農漁民做好朋友，若需要市政府配合，絕對全力協助，建立良好互動的夥伴關係。

業者說明，這次外銷平潭的品項有凍魷魚、秋刀魚、冰鮮帶魚等水產凍品，新鮮蔬果則包括鳳梨、火龍果、芭樂、蜜棗、西柚、蓮霧、楊桃、柳丁及高麗菜，約有500公噸、55個標櫃、2200萬產值。

華岡集團說明，以往農漁品從出貨到運抵目的地，至少要2到3天物流時間，對於保鮮期極短的農產品有極大考驗，這次中國大陸買主排除貿易商居中交易，直銷直送，再經由快速遞送的流通運輸，可在最短時間內送達目的地，確保鮮度和品質。

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