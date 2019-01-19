兒虐事件頻傳 沈智慧：修法一命償一命

2019-01-19 19:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中立委補選倒數7天，國民黨立委候選人沈智慧全力催票，請出韓國瑜錄音展開電話語音拜票、盧秀燕獻聲做宣傳車廣播，今天參加台中市護理師公會員大會拉票，由盧秀燕拉她手催票稱是立委接棒人，明天週日舉辦國民黨團結誓師大會，邀請邀請名人加持選情。

沈智慧因議員妹妹沈佑蓮為護理師出身，今天前往護理師公會拜票，也針對近來虐兒事件頻傳，提出沈痛訴求，承諾進立院將修法家庭暴力、性侵害、兒少保護等相關法令，針對兒童傷害、性侵及累犯，加重罪則，一旦致死，加害者甚至要「一命償一命」或無期徒刑。

沈智慧說，家庭暴力和虐兒事件頻傳，覺得在加害人身上的社會良善價值不見了，沒有慈悲、憐憫和羞恥心，這是沒被教過四維人德，因此要推動課綱放入公民與道德、生活與倫德課程。

針對王義川從選舉初期放話61年次對61歲之爭，現在更被網友戲稱兩人分別長得像「胖虎」與「陽帆」沈智慧回應「像陽帆很不錯，陽婆婆很可愛！」

對於對手號稱是網紅、網路聲量高，沈也冷眼看待「不予置評，我只針對選民，其他人與我無關！」

民進黨營造全力輔選王義川的聲勢，沈智慧也在選前最後一個星期日，舉行國民黨團結誓師大會，邀請雲林縣長張麗善站台，南投立委許淑華、副市長楊瓊瓔擔任主持人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/