蘇貞昌虧陳其邁「正面人體衝浪」 徐國勇忍不住也插一腳

2019-01-19 19:08

〔記者李欣芳／台北報導〕平日談話幽默風趣的行政院長蘇貞昌，從昨天到今天，大開行政院副院長陳其邁的玩笑。

蘇貞昌為何大「虧」網友口中的「邁邁」？原來他昨天前往新北市金山中角沙珠灣，宣示要與新北市長侯友宜共同打造衝浪基地。蘇貞昌昨天在臉書張貼該消息影片後，民進黨立委鄭運鵬留言要陳其邁來督導「衝浪」，大酸陳其邁先前出席滅火器樂團活動時，在群眾起鬨下，放手玩起演唱會中最常出現的「人體衝浪」，卻用身體正面朝下玩起來的糗事。

當時陳其邁以正面接觸人群，讓不少人擔心「小邁邁」在衝浪過程中是否慘遭襲擊。

鄭運鵬留言隨即引來蘇貞昌、陳其邁的回覆，蘇留言回應「我聽說他在學翻面」，陳其邁則回「要督導衝浪，得再請鍾佳濱委員教我幾招！」。

蘇貞昌今天出席「鳳凰獎」楷模表揚典禮，媒體詢問蘇有叫陳其邁到底要翻正面還是翻反面？蘇貞昌說，陳其邁確實可來督導衝浪基地的事，但在技術上還是要精進，「尤其是要翻面」。一旁的內政部長徐國勇忍不住笑說，這樣正面玩人體衝浪，陳其邁應是第一個，這應該也是空前絕後！

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