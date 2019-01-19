政壇搶著學網紅 吳敦義春節後也要開直播

2019-01-19 19:08

〔記者施曉光／台北報導〕透過網路直播方式「接地氣」，最近已成為台灣政壇一股新風潮，國民黨主席吳敦義也將跟進，國民黨文傳會新媒體部規劃將於農曆新年後，安排直播或類似「義哥有話要說」的短視頻，讓吳敦義親上第一線與民眾溝通，推銷國民黨的政策想法，同時也柔化吳敦義的形象。

其實，早在去年九合一選舉期間，當時除了參選高雄市長的韓國瑜，國內政壇還鮮有政治人物搞直播，國民黨文傳會早在8月間就已提報一項選舉直播節目規劃案「仗義執言，團長零距離」，投票前最後30天由吳敦義每天針對各項選戰議題、選情分析做評論，該案經吳敦義點頭同意後拍板，而且國民黨的攝影棚現場布景背板也都全部做好，甚至還正式召開過記者會宣布10月23日要上檔，結果首播日就以台鐵發生普悠瑪翻車事故為由暫緩播出，未料直到選舉結束，都未曾播出過一集，最後不了了之，胎死腹中。

黨內人士認為，或許是因為吳敦義對節目企劃資料不甚滿意，但最可能的原因還是當時還沒有政黨主席搞直播，讓吳敦義有所忌諱，如今包括朱立倫、馬英九、蔡英文、蘇貞昌等政壇天王都在搞直播，也許吳敦義認為不得不跟進。

負責新規劃案的國民黨文傳會副主委兼新媒體部主任程美華指出，雖然會以比較輕鬆的方式呈現，希望柔化吳敦義的個人形象，但黨主席畢竟是黨的代言人，絕對不會出現搞笑的方式，而且不搞「網紅政治」，不會找一些「網紅」人物同台，也不會像蔡英文總統日前突然跑到西門町買滷味的安排。

程美華指出，未來吳敦義直播棚內、棚外都會安排，而且除了直播，也會錄製一些大約3分鐘時間，例如「義哥有話要說」短視頻。

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