立院下會期提早開工！ 時力遭怨「不食人間煙火」

2019-01-19 18:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院17日朝野協商下會期開議時間，時代力量黨團以相關法規規定、行政院長就職兩週內需至立院報告施政方針為由，要求立法院應召開臨時會讓蘇揆報告、甚至一度要求2月12日（大年初八）就開議；但因沒有前例，最終朝野達共識，下會期提前至2月15開議，創下立法院史上第二早開議的時間。

多名立法院工作同仁私下說，立法院開議並不是沒有前置作業要做，除了各黨團可能需召開黨團大會、議事處要安排議程，也需要聯絡安排各委員的行程時間，時力提早開議的要求雖不是不可行，但難免讓人有不食人間煙火之感。

根據立法院統整的資料顯示，立法院2月會期的開議時間，多半落在2月中下旬區間，只有第五屆第五會期提早在2月6日開議，是史上最早，這次訂在2月15開議，則是史上第二早。

時力總召徐永明在17日朝野協商時，提出新任行政院長蘇貞昌應於就職兩週內到立法院進行施政報告的要求，並提到，立法院應召開臨時會，回應社會對虐童案的期待。不過，民進黨團總召柯建銘認為，過去新就職的行政院長若碰上立法院休會，多半是在開議後才進行施政報告，並未有為了讓院長進行施政報告而召開臨時會的先例；而國親兩黨代表並未堅持院長應於就職兩週內赴立院施政報告。

最終朝野達成共識，下會期提早開議。黃國昌則提出「因台灣百工百業都開始上班」，立法院也應該在12日開議，國民黨立委吳志揚立刻提醒，他擔心，12日開議會有黨團運作的問題，各辦公室也還需要準備，時力只有幾個人，或許比較好處理。朝野最終則決定下月15日開議。

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