高雄輕軌二階爭議未歇 邱俊憲：新購車輛先整合測試

2019-01-19 18:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會今天審議中央補助款項，市議員邱俊憲說，高雄輕軌二階爭議，市府須儘快提出完整的大眾運輸路網，輕軌二階已採購進來高雄的車輛，應儘速完成整合測試，先使用於第一階段已通車路段，提高班次密度，縮短市民候車時間，也能提高二階車輛的使用效益。

至於韓政府針對高雄輕軌二階爭議路段，4月底前將舉辦3至5場公聽會收集民意，邱俊憲認為，市府應做好事先規劃，應依據「多大範圍」內的民意來做最後的決定，是路線沿線500公尺內？還是經過的行政區？抑或是全體高雄市民？支持聆聽更多的民意，但要有一定最後判斷的依據，不能讓公聽會徒具形式，務必要形成最終政策決定可以依據的意見收集。

邱俊憲認為，輕軌二階路經大順路段，現況道路使用狀況已非常壅塞，沿線上有許多大型商業賣場在近年內就將啟用，勢必帶來相當的人潮與車潮，不論未來市政府將採用何種公共運輸方案，不管二階輕軌未來如何決定，大順路段交通考驗一定更加嚴峻，他要求交通局、捷運局及警察局交通大隊，務必要共同研擬出改善方案，來維護市民的交通用路環境安全。

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