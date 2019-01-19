蘇貞昌PO文要建衝浪基地 陳其邁、鄭運鵬留言暢聊學翻面

2019-01-19 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌將與新北市長侯友宜合作，於新北市金山中角沙珠灣打造衝浪基地。蘇貞昌昨晚將該消息的影片張貼於臉書，竟吸引民進黨立委鄭運鵬、行政院副院長陳其邁等人，在貼文底下暢聊陳其邁之前於滅火器樂團中，大玩「正面」人體衝浪的糗事。

蘇貞昌昨日在臉書貼出宣布打造衝浪基地的影片，並表示「建設不分藍綠，未來一起努力！」將與侯友宜全力合作，沒想到該文吸引鄭運鵬搶頭香留言，「衝浪，就要讓陳其邁副院長來督導了！他衝浪的勇氣獲得滿堂彩。」蘇貞昌幽默回應「我聽說他在學翻面」，陳其邁也回覆「要督導衝浪，得再請鍾佳濱委員教我幾招！」、「支持衝浪基地盡快建設好，我可以去進修翻面技巧。」鄭運鵬隨後也相當配合，「只要是『正面』的運動，副院長說了算！」

網友眼見3人暢聊起來，紛紛留言「沒有錯，院長執行，副院長示範，非常合理」、「鄭運鵬，你也來正面衝浪」、「衝真浪要找鯊濱，衝正面浪要找副院長邁邁」、「院長當然是什麼都可以衝衝衝啊」，逗趣對話吸引許多網友熱議。

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